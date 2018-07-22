Официальный Тбилиси отказался признать дипотношения между Сирией и Южной Осетией

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что соглашение об установлении дипломатических отношений между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой правовой силы.

"У признания режимом Асада так называемой независимости оккупированных регионов Грузии и у установления с ними так называемых дипломатических отношений нет никакой правовой силы", - заявили в воскресенье журналистам в МИД Грузии, комментируя информацию о подписании представителями Дамаска и Цхинвали соглашения об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

В МИД отмечают, что международное сообщество считает нелегитимным и сам "режим Асада". Там добавили, что ранее международное сообщество "строго осудило" решение сирийского руководства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщалось, Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией в связи с этим решением. Также для нескольких сирийский авиакомпаний было закрыто воздушное пространство Грузии.