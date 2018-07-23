Асад и Бибилов подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Сирией и Южной Осетией

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на встрече в понедельник подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Подписание состоялось в рамках официального визита президента Республики Южная Осетия в Дамаск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Бибилова.

В Договоре о дружбе и сотрудничестве говорится, что документ, подписанный президентами Республики Южная Осетия и Сирийской Арабской Республикой разработан "исходя из взаимного стремления к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах и считая, что укрепление дружественных отношений на основе равенства отвечает коренным интересам народов обоих государств".

Договор подтверждает стремление к развитию югоосетино-сирийских отношений, сообщили в пресс-службе.

Рамочный договор между Южной Осетией и Сирией предполагает сотрудничество в области внешней политики, взаимодействие в деле укрепления мира. Согласно договору, стороны будут способствовать развитию сотрудничества в области торговли, экономики, науки, образования, культуры и спорта. Отдельным пунктом в Договоре прописано, что договаривающиеся стороны будут содействовать созданию благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций.

Асад отметил, что подписанный договор станет фундаментом для развития разносторонних отношений. Бибилов со своей стороны выразил уверенность в том, что "Договор о дружбе и сотрудничестве в скором времени дополнится практическими конкретными действиями, направленными на благо народов Сирии и Южной Осетии".

Официальный визит Бибилова в Сирию продлится несколько дней. В рамках визита планируются встречи с премьер-министром и спикером парламента Сирии, бизнес-сообществом Сирии. В составе делегации Южной Осетии руководитель администрации президента Южной Осетии Игорь Козаев, министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гассеев, министр экономического развития Геннадий Кокоев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алан Тадтаев.