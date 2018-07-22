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Сирия и Южная Осетия установили дипотношения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем и министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя этими странами, сообщает в воскресенье сирийское агентство САНА.

Подписание соглашения прошло в рамках визита делегации Южной Осетии в Сирию, отмечает агентство.

В мае этого года Абхазия и Южная Осетия объявили о взаимном с Сирией признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. После этого Грузия заявила о начале проведения процедур по разрыву дипотношений с Сирией.

США и ЕС также осудили признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.

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Теги: Сирия, Южная Осетия

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