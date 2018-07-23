Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Одна из самых тяжелых за последние десятилетия вспышек желтой лихорадки зафиксирована в Бразилии, подтверждено более тысячи случаев заболевания, сообщает в понедельник Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"По информации Минздрава Бразилии, в период в 01.07.2017 по 16.05.2018 зарегистрировано 1266 случаев заболеваний желтой лихорадкой, из них 415 закончились летальным исходом, что значительно превышает уровень прошлого сезона", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная ситуация сложилась в юго-восточном регионе страны: в штате Минас-Жерайс зарегистрированы 520 случаев, 177 из которых со смертельным исходом, в штате Санпаулу - 516 и 163 соответственно, в штате Рио-де-Жанейро - 223 и 73.

По оценке ВОЗ, причинами возникновения и распространения вспышек становятся снижение уровней иммунизации, легкость и скорость перемещения населения, быстрая урбанизация и возобновление роста популяций комаров в результате глобального потепления.

Еще 16 января ВОЗ распространила информацию для туристов, в которой не рекомендовано посещать указанные выше штаты Бразилии без соответствующей прививки. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Желтая лихорадка - опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом.

Эндемичными по желтой лихорадке являются территории 32 стран Африки и 12 стран Южной Америки (Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея и Эфиопия; Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана Французская, Колумбия, Панама, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, и Эквадор).

При выезде в страны Южно-Американского и Африканского континентов необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за десять дней до поездки. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.