Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемии кори в странах Америки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Эпидемия кори продолжается в Южной и Северной Америке, сообщает в субботу Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"С начала года в 11 странах региона сообщили о 2472 лабораторно подтвержденных случаях заболевания корью, в том числе в Венесуэле (1613 случаев), Бразилии (677), США (91), Канаде (19) и Колумбии (40). Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Аргентине, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Перу. Среди заболевших преобладают дети. В Венесуэле 44 случая кори имели летальный исход", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время в странах Латинской Америки сохраняется тенденция к увеличению числа вспышек кори, прежде всего, за счет активной межрегиональной миграции. С целью локализации заболеваемости и предупреждения дальнейшего распространения инфекции в странах проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе иммунизация против кори населения из групп риска.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Россиянам, планирующим поездки в указанные страны, не болевшим корью ранее и не привитым против этой инфекции, рекомендуется не менее чем за две недели до поездки привиться от кори.