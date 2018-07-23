Рейс Тбилиси - Стамбул экстренно сел в Трабзоне из-за столкновения с птицей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший в понедельник рейс Тбилиси - Стамбул, аварийно приземлился в турецком Трабзоне, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По информации, полученной телеканалом от одного из пассажиров рейса, экстренная посадка была осуществлена после того, как самолет, который находился над Черным морем, столкнулся с птицей.

Посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее время пассажиры находятся в аэропорту Трабзона и ожидают дополнительную информацию. Пока неизвестно, продолжат ли они полет в Стамбул тем же самолетом, или авиакомпания выделит другой.