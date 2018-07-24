Международный розыск четверых российских бизнесменов из "лондонского списка" прекратили

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Четверо российских предпринимателей из так называемого "лондонского списка", скрывающиеся за рубежом от уголовного преследования, могут вернуться на родину, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"В ответе за подписью заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня сообщается о том, что обращения Титова рассмотрены в Генпрокуратуре совместно с МВД, Следственным комитетом и ФСБ. Приняты решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова", - сообщили в пресс-службе.

Ожидается, что на днях названные бизнесмены вернутся в Россию, "работа по остальным фигурантам списка продолжается", добавили в пресс-службе Титова.

В свою очередь, замминистра внутренних дел - начальник Следственного департамента МВД России Александр Романов в своем ответе Титову сообщает, что 24 мая Следственное управление УМВД России по Комсомольску-на-Амуре прекратило уголовное дело по факту хищения денежных средств ОАО "Амурметалл", возбужденное против Евгения Петрова. В отношении фактического владельца ООО "Идеал Тур" Михаила Шаманова и бизнесмена Леонида Кураева мера пресечения изменена на не связанную с лишением свободы (28 июня и 19 июня, соответственно).

Ранее Титов обратился к президенту РФ с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за границы. Президент отдал силовым ведомствам поручение рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена.