Путин предложил помощь охваченной пожарами Греции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил президенту и премьер-министру Греции Прокопису Павлопулосу и Алексису Ципрасу телеграмму, в которой заявил о готовности оказать помощь в преодолении последствий лесных пожаров, охвативших многие районы страны.

"Глава Российского государства подчеркнул, что в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении проесс-службы Кремля.

Ранее власти Греции подтвердили, что в пожарах погибли 49 человек. При этом количество может возрасти, поскольку пожарные и спасатели не могут добраться до некоторых очагов возгорания.