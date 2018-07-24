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Из-за пожаров в Греции погибли 60 человек

Есть обновление от 14:37

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Число жертв пожаров в пригородах Афин выросло до 60 человек, сообщает BBC News со ссылкой на греческие власти.

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По оценкам местных чиновников, общее число пострадавших увеличилось до 150 человек.

Деревня Мати, по оценкам властей, является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом, здесь были найдены тела 26 взрослых и детей.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. "Мы сделаем все возможное, чтобы взять огонь под контроль", - сказал во вторник журналистам греческий премьер-министр Алекс Ципрас.

Ранее сообщалось о том, что из-за сильных лесных пожаров многим жителям пригородов Афин пришлось эвакуироваться.

Чрезвычайное положение в связи с пожарами было объявлено в восточных и западных пригородах Афин. Одни из пожаров разгорелся в районе Пентели к северо-востоку от столицы Греции. Другой крупный лесной пожар отмечен в 50 км к западу от греческой столицы.

Лесные пожары в Греции

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Теги: Греция

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