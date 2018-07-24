Сенаторы США попросили ввести санкции против обвиненных Мюллером "сотрудников разведки РФ"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Пэти Туми направили письмо в Минфин США с просьбой ввести финансовые санкции против 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, против которых в США были выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает во вторник издание The Hill.

В письме сенаторы попросили главу Минфина США Стивена Мнучина использовать свою "законную власть, необходимую для введения санкций против частных лиц, которые участвуют в киберактивности, направленной на вмешательство в американские выборы".

Сенаторы подчеркнули, что США необходимо применять "комплексный подход для противостояния российскому недоброжелательному поведению в отношении США".

В середине июля замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по возможным связям предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. По версии следствия, обвиняемые взламывали компьютерные сети Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также публиковали украденные электронные письма в интернете.

Ранее во вторник американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес заявили, что они работают над законопроектом, усиливающим санкции в отношении России.