Москалькова попросила международные организации помочь в освобождении Бутиной

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и к международным правозащитным организациям с призывом побудить власти США отпустить гражданку России Марию Бутину.

"Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека, Комиссара Совета Европы по правам человека, представителей международных организаций и омбудсменов высказать свою позицию о недопустимости уголовного преследования властями США граждан за их намерения вести общественную деятельность, не несущую угрозу обществу, а также побудить власти США освободить Марию Бутину", - говорится в распространенном в пятницу заявлении уполномоченного.

Москалькова подчеркнула, что глубоко обеспокоена арестом Бутиной "по надуманным обвинениям". "Полагаю, что такое преследование Бутиной является прямым и очевидным нарушением прав на свободу мнения и его выражения, а также на справедливое судебное разбирательство, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека 1948 года - статьях 10, 19, 29; Международном Пакте о гражданских и политических правах 1966 года - статье 14, 19", - отмечается в заявлении.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до пяти лет, а наказание за деятельность в роли иноагента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до десяти лет. При этом предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.