WP узнала о вложениях российского миллиардера в работу Марии Бутиной

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мария Бутина, обвиненная в работе иностранным агентом без ведома американских властей, получала финансирование от российского миллиардера Константина Николаева, сообщила The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с показаниями Бутиной.

По информации источника, Бутина рассказала комитету по разведке сената США, что Николаев финансировал организацию, защищающую права на ношение оружия, которую она представляет. Представитель Николаева подтвердил, что он контактировал с ней и что она организовала группу по защите прав владельцев оружия в России в 2012-2014 годах. Он отказался подтвердить, получала ли организация Бутиной финансовую поддержку от Николаева.

По данным суда, электронная переписка Бутиной содержит многочисленные упоминания некого миллиардера, который финансирует ее организацию и обладает связями в Администрации президента России.

Сторона обвинения пока не называет имени донора Бутиной. При этом упоминает, что он часто посещает США, его имя указано в списке журнала Forbes, а состояние доходит до $1,2 миллиарда.

Константин Николаев вкладывает инвестиции в американские энергетические компании. Он заседает в советах директоров компании American Ethane и инвестирует в стартапы Кремниевой долины. Как рассказал представитель Николаева, он никогда не встречался с президентом Дональдом Трампом.

Другие источники сообщили, что сын Николаева, Андрей, работал волонтером в предвыборной кампании Трампа и присутствовал на его инаугурации в 2017 году.

Бутину арестовали в Вашингтоне и предъявили обвинения в "осуществлении деятельности иностранного агента без уведомления властей США" и "преступном сговоре". Бутина не признает обвинений.