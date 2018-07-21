СПЧ обратился по поводу Бутиной в Комиссию по гражданским правам США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов обратился к председателю Комиссии по гражданским правам США Кэтрин Ламон с просьбой защитить россиянку Марию Бутину, арестованную в Вашингтоне.

"Совет глубоко обеспокоен сложившейся вокруг молодой россиянки ситуацией. Прошу Вас, уважаемая госпожа Ламон, принять во внимание нашу озабоченность и предпринять все необходимые усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении гражданки России Марии Бутиной", - говорится письме Федотова, размещенном на сайте СПЧ.

В документе выражено беспокойство арестом 15 июля в Вашингтоне российской гражданки, только что завершившей обучение в магистратуре Американского университета.

"Ей грозит 15 лет тюремного заключения по весьма сомнительному обвинению в "осуществлении деятельности иностранного агента без уведомления властей США". Мы полагаем, что обвинение активистки российской неправительственной организации "Право на оружие", занимавшейся налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, является очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО", - пишет Федотов.

Требование стороны обвинения о помещении Бутиной под арест, по мнению главы СПЧ, "также представляется чрезмерным".

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

Бутина в суде не признала вменяемых ей обвинений.