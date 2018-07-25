Пилот сбитого Израилем Су-22 погиб

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В командовании сирийской армии подтвердили, что сбитый во вторник в районе границы с Израилем самолет ВВС Сирии был истребителем-бомбардировщиком Су-22.

"Самолет, сбитый вчера израильскими ВВС - это истребитель-бомбардировщик Су-22", - сказал в среду собеседник "Интерфакса".

Он добавил, что пилот погиб. "Как правило в таких ситуациях, если летчик находится в сознании, он не катапультируется, чтобы не попасть в плен. Так и было в этот раз", - отметил источник в руководстве армии.

Ранее во вторник сообщалось, что израильские военные задействовали систему ПВО "Пэтриот" против сирийского истребителя модели "Сухой", который нарушил воздушное пространство Израиля и углубился в него на два километра. По самолету выпустили две ракеты, он был сбит и упал на территории Сирии в южной части сирийских Голанских высот.

Израильтяне заявили, что в течение вторника они неоднократно предупреждали, чтобы иностранные самолеты не входили в воздушное пространство страны без санкции.

В свою очередь газета "Гаарец" напоминала, что уничтожение во вторник сирийского истребителя является вторым подобным инцидентом в период с 1985 года. В предыдущий раз израильские военные сбили сирийский самолет - Су-24 - в 2014 году в районе Голанских высот. Тогда оба сирийских пилота катапультировались и приземлились на территории Сирии.

Су-22 - экспортный вариант советского истребителя-бомбардировщика Су-17. Выпускался в 1970-80-х годах. Су-22 поставлялись в Анголу, Ливию, Вьетнам, Афганистан, Йемен, Перу и другие страны.

Самолет вооружен двумя пушками НР-30 калибра 30 мм. Масса ракетной и бомбовой нагрузки - 4000 кг.