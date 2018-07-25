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В Белом доме назвали закрытой тему о мяче, подаренном Трампу Путиным

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Проверка спецслужбами мяча, подаренного на пресс-конференции в Хельсинки президентом России Владимиром Путиным его американскому коллеге Дональду Трампу, окончена, Белый дом не намерен больше предоставлять комментарии по этому вопросу, заявила агентству Bloomberg пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

"Процедура проверки на безопасность, проводимая для всех подарков, была проведена и для футбольного мяча. Мы не будем давать дальнейшие комментарии по процедурам обеспечения безопасности", - сказала Сандерс.

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Она не стала отвечать на вопрос о том, было ли обнаружено в ходе проверки чего-то подозрительного.

Агентство указывает, что Путин подарил Трампу мяч Adidas, который содержит изготавливаемый производителем чип NFC. Этот чип, согласно данным с сайта Adidas, можно подключать к смартфону и получить информацию о мяче, футбольные новости, участвовать в соревнованиях.

Bloomberg отмечает, что подобные чипы "теоретически могут быть запрограммированы для совершения атаки на телефон". В то же время агентство отмечает, что ему не удалось установить, действительно ли в мяче был чип или же он был извлечен, или, возможно, мяч, подаренный Трампу, не от Adidas, а только похож на мяч компании.

Bloomberg отмечает, что в Adidas не стали отвечать на вопрос, может ли чип быть использован российскими хакерами. При этом на сайте компании говорится, что заложенные в чипе программы невозможно модифицировать.

Ранее агентство АР сообщало, что мяч проходит проверку на безопасность в Секретной службе США. Охрана американского президента указала, что это стандартная проверка, которой подвергаются все подарки американскому лидеру.

Передавая футбольный мяч Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки, В.Путин сказал: "Господин президент только что говорил, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне".

Трамп тогда сказал, что отдаст этот мяч своему 12-летнему сыну Бэррону, который увлекается футболом.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс, выступая на конференции по безопасности, в свою очередь выразил уверенность в том, что мяч "очень тщательно проверили".

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: Дональд Трамп, США, Владимир Путин

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