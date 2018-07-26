Посольство РФ в США объявило о призывах закрыть дело Бутиной

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона выразила недоумение попытками стороны обвинения в американском суде добиться, чтобы дело россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, было засекречено, заявило российское посольство в Соединенных Штатах.

"Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая настойчиво ходатайствует о засекречивании материалов дела, тем самым стремится ограничить доступ общественности к деталям ведущегося разбирательства", - говорится в распространенном заявлении дипмиссии.

В нем отмечается, что "аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей".

Посольство обращает внимание, что, несмотря на беспочвенность выдвинутых против Бутиной обвинений и отсутствие фактов, американские СМИ уже начали против нашей соотечественницы клеветническую кампанию, называя ее "российской шпионкой".

"Тем важнее проявление российским обществом солидарности с Марией", - подчеркивает посольство.

На предварительных слушаниях, состоявшихся в среду в суде Вашингтона, судья предупредила сторону защиты, что предоставление СМИ комментариев может помешать беспристрастному рассмотрению дела.

По мнению сотрудников прокуратуры, разглашение собранных данных может помешать судебным властям выявить и привлечь к ответственности других фигурантов дела.

В свою очередь, судья Таня Чуткан, курирующая дело Бутиной, предупредила ее адвоката, что если он будет слишком активно общаться с прессой, то она выпустит распоряжение, запрещающее подобные контакты.

По сообщению агентства Bloomberg, сторона защиты теперь планирует добиваться освобождения Бутиной из-под стражи в ожидании дальнейшего разбирательства по ее делу.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Представители посольства России уже посетили Бутину в тюрьме и планируют повторно пообщаться с ней в пятницу.