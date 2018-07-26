Обнаружено тело одной из пропавших при крушении катамарана в Хакасии женщин

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело одной из двух женщин, которые пропали при крушении катамарана на реке Она в Хакасии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в четверг.

"Вертолетом Ми-8 МЧС России обследовано 80 км береговой линии реки Она. В результате поисковых работ обнаружена погибшая женщина", - говорится в пресс-релизе.

Поиски второй пропавшей женщины продолжатся в пятницу.

Как сообщалось, при сплаве по реке Она опрокинулся катамаран, из него выпали шесть человек, одного мужчину подобрало следовавшее за ними судно. В ночь на четверг к людям вышли мужчина и двое подростков. Оставалась неизвестной судьба двух женщин. В четверг утром к месту поисков вылетел вертолет Ми-8.

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по данному факту.