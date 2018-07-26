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Парламент Молдавии принял радикальную налоговую реформу

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял в четверг без обсуждения, сразу в двух чтениях радикальную налоговую реформу.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента Молдавии, за принятие документа проголосовало все 56 депутатов (из 101) правящей коалиции, которые присутствовали в зале заседаний. Все оппозиционные фракции бойкотировали заседание в знак протеста против того, что законы не обсуждались и были розданы депутатам в последний момент.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду, который представил законодательную инициативу правящей Демократической партии, отметил, что "малая налоговая реформа" предусматривает, в частности сокращение НДС для гостиниц, ресторанов и кафе с 20% до 10%. Предприятия, чей доход меньше 1,2 млн. леев (60 тыс. евро), будут платить операционный налог в 4%. Другие смогут выбрать между работой в общем режиме или специальном, который подразумевает подоходный налог в 12%, обязательную регистрацию в качества плательщика НДС со снижением его размера до 10%.

Закон предусматривает также снижение подоходного налога для физических лиц с 18% до 12% путем установления единой ставки, снижение вклада работодателя в бюджет государственного социального страхования с 23% до 18%. Те, кто получают зарплату в размере прожиточного минимума (1 862,4 леев - чуть более 110 долларов в 2017 году), больше не будут платить налоги.

Помимо этого, таксисты, которые получают менее десяти тысяч леев в месяц, будут платить фиксированный налог в 500 леев в месяц, а отчисления в социальный и медицинский фонд будут рассчитываться по специальной формуле.

Закон также предусматривает увеличение срока репатриации валюты с двух до трех лет, включая трехлетний срок репатриации для других контрактов.

"От этих изменений пользу в первую очередь почувствуют малоимущие граждане и люди среднего достатка. Некоторые начали спекулировать на эту тему, говоря, что выгоду получат богатые, но это не так, поскольку они облагаются еще и налогом на роскошь", - заявил Канду.

Для привлечения денег из теневой экономики в реальную экономику парламент принял решение, что физические лица могут добровольно заявить о незадекларированном имуществе. Они должны будут указать источник дохода и уплатить сбор в размере 3% от стоимости имущества, либерализованного до 10 декабря 2018 года.

Принятый закон вступает в силу с 1 октября 2018 года.

Оппозиция считает, что власти преднамеренно пошли на принятие налоговой реформы, чтобы, с одной стороны, провести популистскую реформу для привлечения избирателей перед парламентскими выборами, а с другой - узаконить средства, украденные в 2014 году из банковской системы Молдавии.

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Теги: Молдавия

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