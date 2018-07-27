Северная Корея передала США останки американских военных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - КНДР передала Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, которые погибли на ее территории в годы Корейской войны 1950-1953 годов, сообщил Белый дом.
"Самолет С-17 ВВС США с останками погибших военнослужащих возвращается на авиабазу Осан", - говорится в сообщении.
О вылете самолета в Северную Корею сообщалось ранее.
Официальная церемония возвращения останков на родину состоится 1 августа, проинформировал Белый дом.
Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.