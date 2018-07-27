Что случилось этой ночью: пятница, 27 июля

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Показания против Трампа по "российскому делу", репатриация останков американских военных из КНДР, версия Марии Бутиной о причинах своего ареста

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бывший адвокат президента США Майкл Коэн собрался дать спецпрокурору Мюллеру показания против Трампа по "российскому делу". Юрист утверждает, что Трампу-старшему было прекрасно известно о встрече его сына с представителями в России в Trump Tower, на которой якобы обсуждался компромат на Хиллари Клинтон. По официальной версии Трампов, темой встречи была процедура усыновления, при этом нынешний глава государства (тогда еще кандидат в президенты) узнал о ней постфактум.

- КНДР передала США останки американских военных, погибших в годы Корейской войны. По неофициальным данным, репатриированы останки 55 человек. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

- Американские сенаторы подготовили законопроект, который не позволит Трампу вывести США из состава НАТО без согласия верхней палаты Конгресса. Если его примут, для выхода из альянса президенту придется заручиться поддержкой двух третей членов Сената.

- Российские дипломаты навестили в американской тюрьме гражданку РФ Марию Бутину, заподозренную в шпионаже. Она пожаловалась на отсутствие прогулок и заявила, что пострадала из-за своих политических взглядов и "не того цвета волос".

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