Казахстанец попытался провезти в РФ почти две тысячи ящиков пива

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Павлодарской области задержан 37-летний казахстанец, пытавшийся незаконно провезти в Россию партию пива, сообщила Погранслужба комитета нацбезопасности республики.
"Минувшей ночью пограничным нарядом отделения пограничного контроля "Косак авто" задержан гражданин Казахстана 1981 года рождения, следовавший в РФ на личном авто "Мерседес" с грузом пива, 1800 ящиков, общим весом 1900 кг", - отмечается в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.
Причиной задержания послужило отсутствие разрешительных документов, указывается в информации.