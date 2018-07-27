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Более 700 детей, разлученных в США с родителями-нелегалами, еще не вернули в семьи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти США вернули большинство детей нелегалов, разлученных с родителями на границе, в родные семьи, однако более 700 детей все еще находятся под опекой американских иммиграционных служб, сообщил в пятницу американский телеканал CNBC.

По его данным, власти США сообщили, что вернули 1442 детей в возрасте от пяти лет и старше родителям, находящимся под стражей иммиграционной и таможенной полиции США до истечения установленного судом срока.

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Еще 378 детей отпущены из-под опеки иммиграционной службы "при других надлежащих обстоятельствах".

При этом более 700 детей нелегалов все еще остаются под опекой американских властей. Как отмечается в сообщении телеканала, в иммиграционной службе сочли, что этих детей невозможно было вернуть семьям в срок.

Ранее федеральный судья штата Калифорния постановил, что американские власти должны до вечера 26 июля вернуть родителям всех детей, разлученных с семьями после нелегального пересечения границы между США и Мексикой.

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Теги: США

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