Путин заявил о проработке проведения саммита Россия-Африка

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о перспективах проведения российско-африканского саммита.

"Хотел бы проинформировать, что мы прорабатываем идею проведения саммита Россия-Африка с участием глав африканских государств" - сказал Путин на встрече БРИКС по вопросам развития организации и приоритетов стратегического партнерства.

Он отметил, что этому саммиту могли бы предшествовать встречи видных предпринимателей, экспертов и общественных деятелей. "Имею в виду обсудить это с представителями африканских стран", - сказал Путин.