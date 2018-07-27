Свыше 2 тысяч жилых домов пострадали от пожаров в Греции

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пожары, подобравшиеся к Афинам, нанесли ущерб более 2 тыс. жилых зданий, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на греческие власти. По данным агентства, 500 домов из этих 2 тыс. жилых зданий были полностью разрушены огнем. Жертвами пожаров, по последним данным, стали 86 человек. Ранее сообщалось о 83 жертвах.

Пожары бушевали близ Афин в течение нескольких дней. Западные СМИ сообщают, что огонь практически полностью разрушил деревню Мати, расположенную в 40 километрах от столицы Греции.

Между тем, министр по делам защиты граждан Никос Тоскас заявил, что, по одной из версий, пожар стал результатом поджога.

"Мы начали расследование на основании сообщений серьезных источников", - сказал министр, выступая на совместной пресс-конференции с главами полицейских и пожарных служб в Афинах.

Издания также отмечают, что распространение огня происходило быстро из-за крайне высоких температур, а также сильных порывов ветра. Кроме того, ряд европейских СМИ отмечают, что на ситуацию повлияли и жесткие меры бюджетной экономии, действующие в Греции в последние год. Из-за этих мер служба пожарной охраны столкнулась с недостаточным финансированием.