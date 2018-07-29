Больше 90 человек стали жертвами пожаров в Греции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Число жертв пожаров в окрестностях Афин достигло 91 человека, 25 до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье информагентство Associated Press со ссылкой на экстренные службы Греции.

Ранее сообщалось о 86 погибших. В воскресенье в храмах по всей стране прошли поминальные службы.

По данным исследователей, пожар, вспыхнувший 23 июля в деревне Мати, расположенной в 40 километрах к северо-востоку от Афиин, стал самым смертоносным лесным пожаром в Европе с 1900 года. Большинство людей погибло в огне, некоторые утонули, пытаясь спастись от пожара на море. Пропавших без вести продолжает искать береговая служба при содействии дайверов-добровольцев.

Греческие власти ранее заявили, что считают поджог вероятной причиной пожара, начавшегося одновременно в разных местах в условиях сильного ветра. Скептики возражают чиновникам, указывая на то, что деревни, пострадавшие от огня, не были подготовлены к пожароопасному сезону из-за жестких мер бюджетной экономии, действующих в стране в последние годы.