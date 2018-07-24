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Число погибших из-за лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Разгоревшиеся в Греции лесные пожары, по последним данным, привели к гибели 74 человек, передают во вторник европейские СМИ со ссылкой на греческую пожарную службу.

Ранее поступала информация о 60 погибших и 150 пострадавших.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных.

Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Так, по информации агентства Associated Press, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда люди прибежали в попытках спастись от огня и дыма.

Лесные пожары в Греции

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Дым от пожаров накрыл столицу и парализовал движение на трассах, связывающих Пелопоннесский полуостров с материкомК спасательной операции привлечены военные патрульные катера, военные вертолеты, владельцы частных катеров и лодок, которые морем и по воздуху эвакуируют оказавшихся в плену пожаров людейЧисло жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50. Спасатели, задействованные в тушении огня и эвакуации людей, не исключают, что число жертв может возрасти. Пока пожарные не могут проникнуть в районы, охваченные пламенем, где также могут находиться погибшие и пострадавшиеКурортный поселок Мати является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом. По словам представителя правительства, после пожара Мати &quot;практически перестал существовать&quot;.Греция намерена попросить у Евросоюза о помощи в тушении лесных пожаров
Дым от пожаров накрыл столицу и парализовал движение на трассах, связывающих Пелопоннесский полуостров с материком
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Теги: Греция

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Число погибших из-за лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек

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