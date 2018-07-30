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После Brexit Великобритания сделает ставку на укрепление отношений с Китаем

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Джереми Хант, сменивший на посту министра иностранных дел Великобритании ушедшего в отставку Бориса Джонсона, в понедельник прибывает в Пекин с задачей укрепления торгово-экономического сотрудничества на фоне Brexit, пишет в воскресенье The Guardian.

"Соединенное Королевство и Китай являются главными державами с глобальными перспективами. Поскольку Великобритания покидает Евросоюз, она становится страной, которая все шире смотрит на внешние связи. Мы должны углублять это жизненно важное партнерство в 21-м веке", - заявил министр накануне отлета.

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Британский МИД проинформировал, что Хант проведет интенсивные переговоры с членом госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И. Главными темами, как ожидается, станут принципы многосторонних отношений и свободы в торговле, а также вопросы совместного противостояния таким вызовам, как изменение климата, безопасность, нераспространение, ужесточение санкций ООН против КНДР.

После Пекина глава британского МИД направится в Париж и Вену, чтобы обсудить вопросы, связанные с Brexit, а также "проблемы международной безопасности, такие, как угрозы со стороны России, Сирия, ядерная сделка с Ираном", говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства.

Поездка Ханта станет первой в ранге главы МИД после назначения на должность.

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Теги: Великобритания, Китай, ЕС

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