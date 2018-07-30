Трамп призвал спецпрокурора Мюллера признать конфликт интересов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал спецпрокурора Роберта Мюллера признать существование конфликта интересов, которое не позволяет ему вести объективное расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

"Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь признать конфликт интересов в отношении президента Дональда Трампа, в частности наши очень скверные и напряженные деловые отношения, тот факт, что я отказался назначить его директором ФБР (за день до того, как он стал спецпрокурором), а также то, что Коми (уволенный Трампом глава ФБР - ИФ) - его близкий друг?", - написал президент в своем твиттере.

Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

Он также добавил, что Миллер сформировал команду, которая занимается расследованием, из одних демократов, сторонников Хиллари Клинтон и Барака Обамы.

Как отмечает The Hill, своим высказыванием Трамп косвенно подтвердил правдивость январской публикации New York Times, в которой утверждалось, что президент пытался отправить Мюллера в отставку из-за конфликта интересов. Сам Трамп назвал эти сообщения ложными.