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Трамп призвал спецпрокурора Мюллера признать конфликт интересов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал спецпрокурора Роберта Мюллера признать существование конфликта интересов, которое не позволяет ему вести объективное расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года.

"Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь признать конфликт интересов в отношении президента Дональда Трампа, в частности наши очень скверные и напряженные деловые отношения, тот факт, что я отказался назначить его директором ФБР (за день до того, как он стал спецпрокурором), а также то, что Коми (уволенный Трампом глава ФБР - ИФ) - его близкий друг?", - написал президент в своем твиттере.

Он также добавил, что Миллер сформировал команду, которая занимается расследованием, из одних демократов, сторонников Хиллари Клинтон и Барака Обамы.

Как отмечает The Hill, своим высказыванием Трамп косвенно подтвердил правдивость январской публикации New York Times, в которой утверждалось, что президент пытался отправить Мюллера в отставку из-за конфликта интересов. Сам Трамп назвал эти сообщения ложными.

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Теги: Роберт Мюллер, Дональд Трамп, США

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Трамп призвал спецпрокурора Мюллера признать конфликт интересов

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