Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины выдан России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором контрабанды кокаина из Аргентины в Россию, в минувшую пятницу был экстрадирован из Германии в Москву, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"В пятницу его доставили самолетом из Берлина. Сегодня ему было очно предъявлено обвинение, предъявленное до этого заочно - все то же самое, что и было, ничего не изменилось", - сообщил агентству Жеребенков в понедельник.

По его словам, в настоящее время Ковальчук находится в спецблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Жеребенков подчеркнул, что от дачи показаний российским следователям его подзащитный отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. "Он уставший, позицию защиты мы пока не выработали, будем позднее этим заниматься", - сказал адвокат.

Жеребенков добавил, что, по мнению защиты, процедура экстрадиции Ковальчука в Россию была нарушена. "Честно говоря, немецкие адвокаты в шоке. Третьего числа суд дал разрешение на его экстрадицию, шестого они получили уведомление - соответственно, срок на обжалование истекал 6 августа. Сегодня как раз его адвокат собирался подать жалобу, и каким образом он был экстрадирован до истечения срока обжалования, они сами там не могут понять", - пояснил Жеребенков.

"Кокаиновое дело"

В декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны три гражданина России. Им предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1) и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 с. 30 - ч. 5 ст. 228.1). В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В конце февраля стало известно, что по обвинению в этих преступлениях в декабре 2017 года в Москве под стражу были взяты граждане России Абянов, Худжамов и Калмыков. Никто из них свою вину не признает.

Предполагаемый организатор контрабанды Ковальчук по аналогичному обвинению был объявлен в международный розыск и с санкции Тверского суда в январе арестован заочно. 1 марта он был задержан полицией в пригороде Берлина у себя дома. На следующий день немецкий суд арестовал предпринимателя до принятия решения об экстрадиции в РФ.

Жеребенков сообщал, что его подзащитный Ковальчук считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипломатическую миссию. Он настаивает на том, что в чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. Доказательства этого обвиняемый намерен представить следствию.