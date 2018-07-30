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Почти 400 тысяч британцев потребовали референдум по окончательным условиям Brexit

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Около 378 тысяч человек подписали петицию с призывом организовать референдум по окончательным условиям выхода Великобритании из Евросоюза.

Петиция, размещенная на онлайн-платформе Change.org, была создана журналистами газеты The Independent. Сбор подписей еще не завершен, и поэтому число подписавших ее людей еще будет расти.

"Вне зависимости от того, как вы проголосовали на референдуме по вопросу выхода Великобритании из ЕС, вы заслуживаете возможности выразить окончательное мнение по итоговому соглашению", - говорится в тексте петиции.

В нем отмечается, что в 2016 году британцы на референдуме отмечали лишь на общий вопрос, хотят ли они, чтобы Великобритания оставалась в составе ЕС или вышла из него, а теперь же местные жители должны получить возможность проголосовать по окончательным условиям Brexit.

"Сейчас факты становятся более очевидными. Пришло время, чтобы народ выразил окончательное мнение по реальному соглашению. И это нужно сделать до того момента, как станет слишком поздно", - подчеркивается в петиции.

В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода Великобритании из ЕС. В этом месяце из-за расхождений по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Они считались сторонниками так называемого "жесткого" варианта выхода из ЕС и не были согласны с идеями премьера страны Терезы Мэй по этой теме.

После ухода Дэвиса британские СМИ писали, что у него были "сложные отношения" с координатором ЕС на переговорах с Великобританией Мишелем Барнье, и в Великобритании надеются, что под руководством нового министра Доминика Рааба отношения улучшатся.

На прошлой неделе Мэй заявила, что теперь она лично займется руководством переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Теги: Великобритания

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