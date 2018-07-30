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Четыре человека убиты и 61 арестован в связи с беспорядками в Азербайджане

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Азербайджане в связи с покушением на мэра Гянджи и беспорядками в этом втором по величине городе страны арестован 61 человек, четверо подозреваемых убиты в момент задержания при сопротивлении властям, заявил генпрокурор республики Закир Гаралов.

"В рамках уголовного дела по событиям в Гяндже, связанным с покушением на главу Исполнительной власти и нарушения общественного порядка арестован 61 человек, еще 13 объявлены в розыск. Кроме этого, еще четыре человека уничтожено органами правопорядка в результате оказания вооруженного сопротивления", - сказал Гаралов на операционном совещании ведомства в понедельник.

В миреВ Азербайджане при задержании убит подозреваемый в покушении на мэра ГянджиЧитать подробнее

По его словам, покушение на мэра Гянджи Эльмара Велиева, а также последовавшие за этим беспорядки в городе были заранее спланированы, и их целью было создание хаос в стране.

Покушение на мэра Гянджи было совершено 3 июля, Велиев был ранен. Юниса Сафарова, который совершил покушение, задержкали на месте преступления, следствие квалифицировало его действия как террористический акт.

Радикальная религиозная группа из 150-200 человек попыталась провести в Гянджи акцию в поддержку Сафарова, при разгоне несанкционированной акции 10 июля погибли два офицера полиции - замначальника Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальника Управления полиции Низаминского района Гянджи, подполковник Самед Аббасов.

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Теги: Азербайджан, Гянджа

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