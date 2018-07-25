В Азербайджане при задержании убит подозреваемый в покушении на мэра Гянджи

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ага Сарханлы, подозреваемый в покушении на Эльмара Велиева, главу администрации Гянджи, второго по величине города Азербайджана, убит при задержании, сообщает азербайджанское агентство APA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Житель Гянджи Ага Сарханлы уничтожен при сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным источника агентства, Сарханлы находился в розыске по подозрению в совместной подготовке с Юнисом Сафаровым покушения на Велиева, он обвинялся по статьям "терроризм", "предумышленное убийство" и "покушение на представителя власти". В 2016 году А.Сарханлы прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии, регулярно посещал Иран.

Покушение на мэра Гянджи было совершено 3 июля, во время него Велиев был ранен. Сафаров, который совершил покушение, был задержан на месте преступления.

Ранее азербайджанские власти сообщили, что радикальная религиозная группа из 150-200 человек попыталась провести в Гянджи акцию в поддержку Сафарова, при разгоне несанкционированной акции погибли два офицера полиции - замначальника главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальника Управления полиции Низаминского района Гянджи, подполковник Самед Аббасов.

В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечалось, что уроженец города Гянджа Сафаров является гражданином России. В 2016 году он в течение восемь месяцев жил в Куме в Иране, а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

Следствие квалифицировало действия Сафарова как спланированный теракт, с целью установления в Азербайджане исламского государства.

По факту покушения на мэра Гянджи и в связи с беспорядками в городе были арестованы около 50 человек.