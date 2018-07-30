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В Иране 29 человек арестованы по обвинению в дестабилизации экономики

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти Ирана арестовали 29 человек, которым вменяют в вину действия по дестабилизации национальной экономики, передает в понедельник агентство "Фарс".

"Этих людей арестовали и будут судить за подрыв финансовой и валютной систем", - цитирует агентство слова представителя судебных властей Голяма Хоссейна Мохсени Эжеи.

"Многим из арестованных предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, которые караются смертной казнью", - отметил он, добавив, что в будущем по схожим обвинениям последуют новые аресты.

Западные СМИ, тем временем, отмечают, что в начале августа США должны приступить к введению новых санкций против Тегерана. На фоне таких ожиданий курс национальной валюты - иранского риала - демонстрирует рекордные темпы падения.

Однако председатель парламента Ирана Али Лариджани выразил надежду на то, что переживаемый Ираном период внешнего давления в итоге приведет к обновлению национальной экономики.

В свою очередь вице-президент Эсхак Джахангири заявил, что нынешние экономические условия не будут существовать все время. По его словам, "если мы сможем как следует справиться с ситуацией и пройти через эту стадию, то экономика страны снова стабилизируется, а экономические показатели вновь станут положительными".

8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

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Теги: Иран

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