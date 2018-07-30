Трамп назвал "замечательными" переговоры с Путиным в Хельсинки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла "замечательно" с точки зрения перспектив на будущее.

"Фейковые новости" это не освещали, но, по моему мнению, конечно, у меня была великолепная встреча с президентом России Путиным", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Он пояснил, что эта встреча имела большое значение для будущего, упомянув при этом вопросы безопасности, экономического развития, защиты Израиля.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Дональд Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что, по их мнению, президент не проявил жесткость в вопросе предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.