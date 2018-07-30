Дональд Трамп пообещал сохранить санкции в отношении России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что все антироссийские санкции останутся в силе.

"Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", - заявил президент США, уточнив, что ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.

"Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно", - добавил Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне.

Президент США в очередной раз выступил с критикой в адрес Германии, отметив, что страна, на долю которой приходится около 1% оборонного бюджета НАТО, платит огромные деньги России за газ. "С США обращались очень нечестно (при финансировании НАТО - ИФ). Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%, и они платят огромные деньги России. От нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, но они платят России миллиарды и миллиарды долларов в сфере энергетики. Это нехорошая ситуация", - сказал Трамп.

"Если вы спросите генсека НАТО Йенса Столтенберга, он, вероятно, скажет, что он большой фанат Трампа. Он говорил: "Нам не удавалось собирать деньги, пока не пришел Дональд Трамп", - добавил президент США.

В свою очередь, Конте заявил, что диалог США и России имеет важнейшее значение для поддержания стабильной ситуации в мире. "Италия считает, что диалог между Соединенными Штатами и России имеет фундаментальное значение, в глобальной перспективе мы можем иметь более позитивные результаты в целях стабильности и безопасности", - сказал он. "Италия настроена благосклонно в отношении диалога с Россией", - добавил премьер.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой Германии в связи с ее сотрудничеством с Россией в сфере энергетики. В частности, он называл ее заложником России из-за планов постройки газопровода. "Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал американский президент.

Между тем по итогам российско-американского саммита 16 июля Трамп заявил, что американская сторона оставляет решение Германии об участии в "Северном потоке 2" за ней, но пообещал, что энергоресурсы США будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью. "Мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии. США будут и уже являются самым крупным государством по нефти и газу. Мы продаем СПГ и должны конкурировать с трубопроводом", - сказал он.