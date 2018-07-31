Эксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы продолжают получать ракеты и беспилотники, характеристики которых сходны с ракетами и беспилотниками иранского производства, говорится в докладе экспертов ООН, подготовленном для Совета безопасности Всемирной организации, сообщают СМИ.

"Несмотря на введенное оружейное эмбарго, хуситы продолжают получать доступ к баллистическим ракетам и беспилотным летальным аппаратам, чтобы продолжать и даже интенсифицировать кампанию обстрела целей в Саудовской Аравии", - говорится документе со ссылкой на результаты анализа обломков ракет, выпущенных повстанцами по территории Саудовской Аравии.

При этом в докладе отмечается, что ракеты и беспилотники "имеют характеристики сходные с оружейными системами, производимыми Исламской Республикой Иран".

Эксперты "с большой долей вероятности" заявили, что, скорее всего, ракеты и беспилотники поставляются хуситам по частям и собираются уже на контролируемой ими территории Йемена.

Иран последовательно отвергает обвинения в поставках вооружений хуситам.