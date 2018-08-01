Вице-президент США призвал сенат утвердить создание специальной структуры по кибербезопасности

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что власти обратились к американскому сенату с призывом принять решение о формировании при министерстве внутренней безопасности (МВБ) страны специальной структуры, которая будет заниматься вопросами обеспечения кибербезопасности.

"Сегодня мы призываем сенат Соединенных Штатов последовать за палатой представителей и до конца текущего года принять законопроект о создании нового агентства (по кибербезопасности - ИФ) при МВБ", - заявил он, выступая на форуме по безопасности в Нью-Йорке.

По словам Пенса, президент США Дональд Трамп запросил у конгресса ассигнования в сумме $15 млрд на меры по обеспечению кибербезопасности.

Он отметил, что в результате хакерских атак серьезно страдает американская экономика. Только в 2016 году ее убытки от деятельности хакеров составили $109 млрд. При этом он упомянул Китай, Россию и Северную Корею в качестве атаковавших.

Пенс заявил, что верит во вмешательство России в американские выборы 2016 года, которое, однако, не оказало влияния на их результаты.