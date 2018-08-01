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Прокуроры зачитали в суде обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - На начавшемся во вторник судебном процессе по делу Пола Манафорта - экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа - прокуроры обвинили подсудимого в укрывательстве от уплаты налогов и пренебрежении к закону, сообщило агентство Associated Press.

"Человек, присутствующий в зале заседаний суда, считает, что закон к нему неприменим, ни закон о налогах, ни закон о банковский деятельности",- заявил, выступая в суде, прокурор Узо Асони.

Он огласил список доказательств вменяемых Манафорту обвинений, собранных спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует "российский след" в американских выборах. Так, прокурор сообщил о секретных счетах обвиняемого на десятки миллионов долларов в оффшорах. Эти скрытые доходы Манафорт использовал для собственных нужд, в частности, для приобретения часов стоимостью $21 тыс., пиджаков за $15 тыс., недвижимости на $6 млн, за что расплачивался наличными. Вместе с тем, как отметило агентство, в выступлении прокурора не прозвучали обвинения о причастности Манафорта к связям с Россией.

Защитник Манафорта Томас Зенле в своем выступлении сослался на то, что средства были получены подсудимым законным путем во время его работы политическим советником у бывшего президента Украины Виктора Януковича, и Манафорт их декларировал. Адвокат призвал членов жюри присяжных не доверять показаниям бывшего советника предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса, который длительное время работал вместе с Манафортом на Украине. По словам защитника, Гейтс может говорить все, что угодно, лишь бы избежать ответственности за свои проступки и избежать длительного тюремного заключения. "Деньги приходили быстро, Манафорт верил, что Гейтс отслеживает потоки. Именно за это ему и платили", - сказал Зенле.

После вступительных выступлений обвинения и защиты суд приступил к заслушиванию свидетелей.

В минувший вторник была избрана коллегия присяжных по делу Манафорта. Газета The New York Times сообщала, что первый этап слушаний продлится около трех недель. Затем в ходе вторых слушаний Манафорт 17 сентября предстанет перед окружным судом округа Колумбия.

Западные СМИ отмечают, что Манафорт может быть приговорен суммарно к 305 годам лишения свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.

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Теги: США, Пол Манафорт

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