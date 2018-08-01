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В Таджикистане создано спецподразделение МВД по охране туристов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Охраной туристов в Таджикистане будет заниматься специальное подразделение, созданное при МВД, сообщает официальный сайт министерства.

"Сотрудники милиции при необходимости могут быть привлечены для сопровождения туристов до места их назначения", - сообщил на встрече с представителями туристических компаний Таджикистана начальник отдела по проблемам экологии МВД Таджикистана Анварджон Ализода.

При отделе по проблемам экологии МВД Таджикистана создан подотдел туризма, в задачу которого входит охрана общественного порядка, обеспечение безопасности туристов, предоставление им необходимой информации, защита интересов туристов, предотвращение преступлений как в отношении туристов, так и среди них, сказал Ализода, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение о создании нового подразделения при МВД было озвучено после того, как 29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу иностранных граждан - велотуристов. Трое из них погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие травмы. Среди погибших - двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

30 июля МВД Таджикистана обвинило в организации нападения запрещенную в стране Партию исламского возрождения, сообщив, что один из преступников задержан, остальные ликвидированы при оказании сопротивления. Ответственность за нападение взяла на себя также ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ).

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Теги: Таджикистан

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