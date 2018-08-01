Адвокаты Януковича устроили демарш в Оболонском суде Киева

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Оболонский районный суд Киева вновь не смог приступить к дебатам по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича из-за протеста его новых адвокатов.

В начале заседания в среду председательствующий судья Владислав Девятко предоставил слово на дебатах прокурору Руслану Кравченко, но его выступление начал перебивать новый частный адвокат Януковича Александр Байдик. Он требовал рассмотреть ходатайства защиты, в частности, о допросе экс-премьера Украины Николая Азарова.

На это суд возразил, что стадия ходатайств в данном процессе уже закончена.

Государственный адвокат Виктор Овсянников, назначенный Януковичу после отказа других юристов из объединения "Авер Лекс" участвовать в дебатах, также не стал принимать участие в заседании. Девятко и Овсянников покинули зал заседаний.

Судья Девятко отметил, что сторона защиты в очередной раз самовольно покинула зал судебных заседаний. При этом он подчеркнул, что назначенный государственный защитник Овсянников покинул заседание без разрешения суда. "Региональный центр бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве будет немедленно проинформирован об этом и должен либо обеспечить явку данного адвоката в суд, либо назначить нового защитника обвиняемому Виктору Януковичу, который будет руководствоваться требованиями закона и защищать Виктора Януковича, а не устраивать то, что мы сегодня здесь видели", - указал судья. После этого он объявил перерыв в заседании на четыре часа.

Как сообщалось, 6 июня Оболонский районный суд Киева назначил судебные дебаты в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 30 и 31 июля. 30 июля Оболонский райсуд перенес проведение судебных дебатов на 31 июля из-за неявки адвокатов.

Накануне стало известно, что адвокат Януковича Виталий Сердюк больше не будет участвовать в заседании Оболонского районного суда Киева. Он заявил о намерении передать в канцелярию суда документы о незаконности действий судей, об отводе состава суда и прокуроров, а также выполнить поручение Януковича об обращении в международные структуры в случае нарушения судом прав экс-президента.

В ответ на это суд принял решение назначить Януковичу бесплатного государственного защитника по делу о государственной измене, при этом постановив, что его частные адвокаты также могут вместе с ним участвовать в дебатах. Суд также поручил Центру бесплатной правовой помощи обеспечить беспрерывное участие назначенного адвоката независимо от дальнейшего участия в судебных заседаниях защитников, выбранных обвиняемым Януковичем. При этом во время оглашения данного решения в зале присутствовал новый адвокат Януковича Александр Байдик, который требовал у суда допустить его к данному процессу.