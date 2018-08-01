Адвокат обвиняемого в госперевороте генсека ОДКБ попросил власти Армении отпустить его в Москву

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Адвокат генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова Мигран Погосян направил в Специальную следственную службу Армении ходатайство с просьбой разрешить его выезд в Москву.

"Учитывая, что Хачатуров - генсек международной организации, имеет неотложные деловые обязательства, невыполнение которых может привести к нарушению работы организации, снижению международного авторитета, а также учитывая, что Ю.Хачатуров не избегал следствия и явился на допрос, то мы представили ходатайство для получения разрешения на его выезд на работу", - сказал Погосян "Интерфаксу" в среду.

По его словам, на данный момент ответа из Специальной следственной службы не поступало.

Погосян также сообщил, что Хачатуров обязался при необходимости вновь явиться в следственный орган.

Специальная следственная служба Армении ранее выдвинула обвинения против действующего генсека ОДКБ Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, но затем согласился отпустить его под залог.

Армения предложила государствам-членам ОДКБ сменить генсека организации.