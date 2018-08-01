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Сенат США одобрил оборонный бюджет, превышающий $700 млрд

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сенат США в среду проголосовал за оборонный бюджет на 2019 финансовый год размером в $717 млрд, сообщает The Washington Examiner.

Теперь проект бюджета должен быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, после чего он обретет законную силу.

"Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, который мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил", - заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл.

По данным The Washington Examiner, проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России. В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.

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Теги: США

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