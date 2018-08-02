Крупный очаг АЧС зарегистрирован в Латвии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Африканская чума свиней (АЧС) зарегистрирована в Латвии на ферме Druvas Unguri с 15 тысячами свиней - это самая крупная вспышка заболевания с тех пор, как АЧС была впервые зарегистрирована в стране в 2014 году, сообщает BNS со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу Латвии.

В связи с этим правительство в пятницу проведет внеочередное заседание, на котором будут обсуждаться меры по недопущению распространения болезни.

Druvas Unguri занимается выращиванием племенных свиней с 1994 года.

Продовольственно-ветеринарная служба сообщает, что работа предприятия остановлена, начато расследование. Установлена защитная зона в радиусе трех километров от фермы и зона надзора в радиусе десяти километров. Особое внимание уделяется перевозке свиней и мясных продуктов.

АЧС в Латвии впервые была выявлена в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.