Карантин по африканской чуме свиней введен в Новгородской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В четырех районах Новгородской области введен карантин по безопасной для людей, но смертельной для животных африканской чуме свиней (АЧС), сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в областном правительстве.

"Указом губернатора Андрея Никитина для борьбы с распространением инфекции до 21 августа введен карантин в Волотовском, Солецком, Старорусском и Шимском районах, прилегающих к очагу АЧС. На этих территориях, в частности, запрещены закупка, продажа, ввоз, вывоз и убой свиней, охота, проведение ярмарок и ряда других сельхозмероприятий", - сказал собеседник.

Как сообщалось, очаг инфекции был зарегистрирован на предприятии ООО "Новгородский бекон" у районного центра Волот. "Новгородский бекон" входит в крупнейшую в регионе группу компаний "Адепт", специализирующуюся на свиноводстве.

Причина ЧП устанавливается. Ликвидации подлежат десятки тыс. свиней.

Ранее мелкие вспышки АЧС в регионе регистрировались неоднократно.