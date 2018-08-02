Военные останутся в столице Зимбабве

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Военные отряды по-прежнему будут продолжать патрулировать улицы столицы Зимбабве Хараре до тех пор, пока обстановка после всеобщих выборов не придет в норму, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на власти Зимбабве.

Издания отмечают, что на протяжении четверга ситуация в столице Зимбабве была спокойнее, по сравнению с минувшей средой. Для предотвращения протестов военные воздвигли заграждения на всех главных улицах, ведущих к Хараре.

Информации о том, сколько военные будут находиться в столице страны, не приводится.

Накануне в Хараре сотрудники сил безопасности и военные открыли огонь по протестующим, выступающим в поддержку оппозиции после прошедших в стране выборов. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли шесть человек, однако в полиции заявляют о трех погибших.

В Зимбабве 30 июня прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник избирательная комиссия страны заявила, что согласно подсчетам большей части голосов, правящая партия ZANU PF получает большинство мест в нижней палате парламента страны. Результаты президентских выборов комиссия пообещала объявить позднее.

Оппозиция и наблюдатели из стран Запада обратились к властям с призывом как можно скорее обнародовать результаты выборов. Оппозиция также высказала подозрения в махинациях на выборах.