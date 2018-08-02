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"Ъ" узнал о раздражении Кремля на Армению из-за предложения сменить генсека ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров
Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ, Анна Исакова

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Возможная замена генерального секретаря ОДКБ на нового представителя Армении вместо действующего генсека Юрия Хачатурова, находящегося под следствием, не будет автоматической, сообщает в четверг газета "Коммерсант".

"Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации (ОДКБ - ИФ), странно, что они сами этого не понимают", - заявил "Коммерсанту" собеседник, близкий к администрации президента РФ.

Как отмечает издание, вопрос о возможной кадровой замене решится не ранее 8 ноября, когда соберется высший орган ОДКБ - Совет коллективной безопасности, в который входят государств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

"Если новый армянский кандидат на пост генсека не будет одобрен, в порядке алфавитной ротации право выдвинуть следующую кандидатуру получит Белоруссия", - говорится в публикации.

Хачатуров занял должность генсека ОДКБ в мае 2017 года сроком на три года.

27 июля специальная следственная служба Армении выдвинула против него обвинение в свержении конституционного стоя в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года, когда он был начальником ереванского гарнизона. Суд в Ереване арестовал его, но потом отпустил под залог.

28 июля пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Армения предложила государствам ОДКБ начать процесс замены генсека организации.

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Теги: Армения

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