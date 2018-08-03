РФ и Японии обсудят вопросы размещения американских ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Первые консультации российских и японских экспертов по теме размещения в Японии американских систем противоракетной обороны (ПРО) состоятся до сентябрьской встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ во Владивостоке, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

"Решение о проведении экспертных консультаций по теме российских озабоченностей в области безопасности стало самым существенным итогом переговоров "2+2". Планируем провести их в самое ближайшее время - то есть до встречи лидеров во Владивостоке (Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся на полях Восточного экономического форума 11-13 сентября - "Известия")", - сообщил изданию собеседник на Смоленской площади.

В публикации отмечается, что у России и Японии уже есть каналы для обсуждения вопросов безопасности - такие дискуссии ведутся, в частности, по линии Совбезов двух стран и на регулярных межмидовских консультациях.

"Но те ответы, которые японцы дают на высоком уровне, носят общий характер и нас не устраивают. Речь идет о том, что есть конкретные технические параметры ПРО, и только эксперты могут пояснить, может ли она в потенциале иметь наступательные возможности или нет", - заявил газете другой дипломатический источник.

Между тем участвовавший в переговорах с Россией по Курилам бывший глава евродепартамента МИД Японии, политолог Кажухито Того в беседе с изданием заявил, что появление систем ПРО на территории страны носит исключительно оборонительный характер и России не угрожает.

"Что бы мы ни предпринимали вместе с США или сами по себе в военном плане, это не направлено против России. Последовательно развивать систему противоракетной защиты мы начали потому, что с 1990-х годов над нами нависает северокорейская угроза, и желание иметь противовес этой угрозе для Японии вполне естественно", - подчеркнул К.Того.

Газета напоминает, что российская сторона давно и неоднократно высказывала озабоченность наращиванием военной мощи Японии и ростом ее оборонных расходов. Согласно бюджету страны, обнародованному 1 апреля, в нынешнем финансовом году расходы Токио на оборону должны увеличиться на 1,3% (они растут шестой год подряд) и составят 5,19 трлн иен (или $45,76 млрд).

Но самые существенные опасения связаны с планами Японии расширить возможности американской ПРО Aegis Ashore и разместить комплексы на севере и юго-западе острова Хонсю, пишут "Известия".