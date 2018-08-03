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Оппозиция Зимбабве отказалась признать результаты президентских выборов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции в Зимбабве Нельсон Чамиса отказался признавать победу Эммерсона Мнангагвы на президентских выборах и обвинил власти в фальсификации результатов голосования, передает в пятницу "Би-би-си".

На пресс-конференции в пятницу Чамиса призвал Мнангагву не признавать "нелегитимные результаты выборов".

Ранее в пятницу были объявлены финальные результаты выборов в Зимбабве, согласно которым 50,8% избирателей поддержали кандидатуру Мнангагвы. Он занял президентский пост после того, как бывший лидер страны Роберт Мугабе был смещен в результате военного переворота в ноябре 2017 года.

Президентские и парламентские выборы в стране прошли 30 июля, однако официальные результаты были объявлены лишь спустя пять суток.

По итогам голосования на парламентских выборах победу одержала правящая партия президента. После объявления первых предварительных результатов в Зимбабве начались волнения, которые вылилось в массовые демонстрации и беспорядки.

Для нормализации ситуации были привлечены армейские подразделения, которые были вынуждены применить оружие. Погибли шесть человек, более 10 были ранены.

Военный переворот в Зимбабве

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Теги: Зимбабве

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