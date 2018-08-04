Беженцы продолжают возвращаться в освобожденные города сирийского Хомса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Население сирийского города Тель-Биса в провинции Хомс увеличилось более чем вдвое с момента его освобождения от незаконных вооруженных формирований, сообщил член комитета правления города Халед Вадия.

"Три месяца назад наш город Тель-Биса освободили. Пока он был захвачен, в нем жили 5 тыс. семей, теперь уже 12 тыс. 7 тыс. семей вернулись обратно в свои дома", - сказал Х.Вадия.

Он отметил, что во время войны в городе не было света и воды.

"Электросети постепенно восстанавливаем, водопровод уже починили, вода есть. Жизнь будет лучше и государство делает для этого все возможное", - добавил Х.Вадия.

Кроме того, в городе возобновила работу поликлиника.

В свою очередь, член комитета управления города Эр-Растан провинции Хомс Эйдман Касиер сообщил, что в свои дома после освобождения города от боевиков вернулись около 1,5 тыс. жителей.

"Три месяца прошло с тех пор как город освободили, полторы тысячи человек уже вернулись в свои дома", - сказал Э.Касиер.

Он добавил, что до войны в городе жили порядка 10 тыс. человек, однако с приходом боевиков многие жители были вынуждены уехать в Дамаск и другие населенные пункты провинции Хомс.

Некоторые также уехали в Идлиб, который пока остается под контролем боевиков. "Те, кто находятся в Идлибе, пока не вернулись", - отметил Э.Касиер.

Он также отметил, что город нуждается в восстановлении. "В почти 70% домов сейчас невозможно жить и они нуждаются в ремонте. Люди помогают друг другу, как могут", - сказал представитель городских властей Эр-Растана.