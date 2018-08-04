Суд в США не стал рассматривать прошение Бутиной о снятии с нее обвинений

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Федеральный суд в Вашингтоне без рассмотрения отклонил прошение задержанной в США россиянки Марии Бутиной о снятии с нее обвинений, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что Бутина подала в суд документы, которые были отклонены канцелярским служащим из-за технической ошибки.

Как сообщалось, Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ М.Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".